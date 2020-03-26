Меган Маркл запретила принцу Гарри встречаться с заразившимся коронавирусом отцом

26.03.2020, 12:30, Разное

Недавно стало известно о положительном результате теста на коронавирус у британского принца Чарльза, сына правящей королевы Елизаветы II. В связи с этим Меган Маркл запретила принцу Гарри ехать в Великобританию и встречаться с отцом.

Герцогиня Сассекская ввиду распространяющейся в мире пандемии коронавируса категорически против поездок супруга куда-либо. По информации западной прессы, принц Гарри в телефонном режиме пообщался с находящимся в изоляции в замке Балморал отцом. Меган Маркл отметила, что ситуация с инфицированием принца Чарльза её и мужа расстроила, однако в сложившихся обстоятельствах они вряд ли могут оказать существенную помощь, хотя этого очень хотелось бы.

Принц Гарри, Меган Маркл и их подрастающий сын Арчи сейчас находятся в Канаде, в своём доме на острове Ванкувер, расположенном в провинции Британская Колумбия. Семья обеспокоена пандемией коронавируса, поэтому соблюдает изоляцию и придерживается рекомендаций для защиты от заражения. Обслуживающий персонал особняка герцогов Сассекских также следует правилам предосторожности и гигиены.