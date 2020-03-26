Светлана Ходченкова показала себя в постели с мужчиной

26.03.2020, 12:30, Разное

Одна из самых популярных российских актрис Светлана Ходченкова поделилась в социальных сетях пикантной фотографией, на которой запечатлена в постели с мужчиной. Поклонники считают, что знаменитость специально опубликовала данный кадр для опережения недоброжелателей, которые могли бы использовать фотографию в своих целях.

Как оказалось, снимок был сделан во время спектакля «История любви. Комедия ошибок», где Ходченкова исполнила главную женскую роль. Таким образом, фотография никоим образом не связана с её личной жизнью.

К слову, на данный момент знаменитость по-прежнему не состоит в отношениях. Её последним возлюбленным был бизнесмен Георгий Петришин, с которым они расстались около 4 лет назад. До этого Ходченкова около 5 лет состояла в браке с актером Владимиром Яглычем.