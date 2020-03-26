 

Кремль обещал доработать детали выплат зарплаты россиянам за работу в выходные

26.03.2020, 12:30, Новости дня

Детали выплаты зарплат тем, кто продолжит работать на следующей неделе, в частности, двойной оплаты за работу в выходные, будут дорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не знаю. Эти детали будут еще дорабатываться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, просчитывал ли Кремль вариант выплаты двойной зарплаты тем, кто будет работать на следующей неделе, в том числе удаленно.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Космонавты отказались от предстартовых традиций из-за карантина

27.02 / Полиция сообщила о «критическом инциденте» в Милуоки, где произошла массовая стрельба

17.02 / Мировые компании выплатили рекордные дивиденды в 2019 году

22.02 / 10-летняя харьковская школьница отдала свои волосы для ребенка с алопецией

17.03 / Рада внесла изменения в законы о госзакупках лекарств для повышения их доступности

24.02 / Суд арестовал на два месяца создателя «Красной кнопки» Литреева

25.03 / КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

06.03 / Focus – российские олигархи скупают Лондон на «грязные деньги»

15.02 / Глава РУСАДА Ганус подтвердил дисквалификацию биатлониста Устюгова

04.03 / Электронное обжалование штрафов становится все ближе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска