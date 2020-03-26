Кремль обещал доработать детали выплат зарплаты россиянам за работу в выходные

26.03.2020, 12:30, Новости дня

Детали выплаты зарплат тем, кто продолжит работать на следующей неделе, в частности, двойной оплаты за работу в выходные, будут дорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не знаю. Эти детали будут еще дорабатываться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, просчитывал ли Кремль вариант выплаты двойной зарплаты тем, кто будет работать на следующей неделе, в том числе удаленно.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

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