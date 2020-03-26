 

Первая группа застрявших в Египте россиян вылетела в Москву

26.03.2020, 12:30, Новости дня

Первая группа российских туристов, застрявших в Египте из-за отмены рейсов, вылетела из Шарм-Эш-Шейха самолетом авиакомпании «Белавиа», сообщили в дирекции международного аэропорта курорта.

«Самолет с первой группой российских туристов только что вылетел в Москву в аэропорт «Домодедово». Через час планируется еще один рейс», – передает РИА «Новости» слова одного из управляющих аэропорта.

По его словам, один пассажир, ранее внесенный в список, не прибыл на свой рейс. На второй самолет не прибыли на регистрацию уже 19 человек.

Ранее временная поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова сообщила, что порядка 2 тыс. граждан РФ не могут покинуть Египет из-за прекращения авиасообщения в связи с коронавирусом.



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