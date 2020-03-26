 

Bloomberg: Повышенный из-за пандемии спрос на продукты питания ставит под угрозу мировую экономику

26.03.2020, 12:30, Разное

Продолжающаяся в мире пандемия коронавируса COVID-19 во многих странах привела к повышению спроса на продукты питания и другие группы товаров. Эксперты издания Bloomberg считают, что такая тенденция может поставить под угрозу мировую экономику.
На фоне пандемии коронавируса Казахстан, являющийся одним из наиболее крупных поставщиков муки, временно приостановил экспорт данного продукта. То же самое касается моркови, картофеля и сахара. Сербия также пока не экспортирует ряд товаров, в том числе, подсолнечное масло, а Россия, начиная с 20 марта текущего года, запретила вывоз круп. Предварительный срок ограничения экспорта – 10 дней. О прекращении действия данного распоряжения в РФ в дальнейшем будет информировать рабочая группа по борьбе с коронавирусом.

Аналитики отмечают повышающийся спрос на отдельные продукты питания. В целом запасов продовольствия достаточно, однако из-за ситуации с коронавирусом осложнена логистика грузоперевозок. В связи с этим властями всех государств должны приниматься меры для сохранения продовольственной политики, что в итоге не позволит поставить под угрозу мировую экономику, информирует «ПолитЭксперт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В посольстве США изнасиловали пятилетнюю девочку

18.03 / Мнение: Посольство США в Багдаде и база Таджи снова под ударом

03.02 / Сергей Соседов назвал Украину «больной страной»

04.03 / Мнение: Конституция и коронавирус

27.02 / «Я плохая девочка»: Анна Плетнева разыграла два VIP билета на концерт в Санкт-Петербурге

08.02 / Мнение: «Завышение цен»

24.02 / Новый смартфон Realme 6i получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч

08.02 / Волочкова назвала эталон красоты среди мужчин-артистов

25.03 / Старость наступает

26.02 / Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска