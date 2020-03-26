Bloomberg: Повышенный из-за пандемии спрос на продукты питания ставит под угрозу мировую экономику

26.03.2020, 12:30, Разное

Продолжающаяся в мире пандемия коронавируса COVID-19 во многих странах привела к повышению спроса на продукты питания и другие группы товаров. Эксперты издания Bloomberg считают, что такая тенденция может поставить под угрозу мировую экономику.

На фоне пандемии коронавируса Казахстан, являющийся одним из наиболее крупных поставщиков муки, временно приостановил экспорт данного продукта. То же самое касается моркови, картофеля и сахара. Сербия также пока не экспортирует ряд товаров, в том числе, подсолнечное масло, а Россия, начиная с 20 марта текущего года, запретила вывоз круп. Предварительный срок ограничения экспорта – 10 дней. О прекращении действия данного распоряжения в РФ в дальнейшем будет информировать рабочая группа по борьбе с коронавирусом.

Аналитики отмечают повышающийся спрос на отдельные продукты питания. В целом запасов продовольствия достаточно, однако из-за ситуации с коронавирусом осложнена логистика грузоперевозок. В связи с этим властями всех государств должны приниматься меры для сохранения продовольственной политики, что в итоге не позволит поставить под угрозу мировую экономику, информирует «ПолитЭксперт».