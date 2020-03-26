 

Число больных коронавирусной инфекцией в России выросло до 840 человек

26.03.2020, 12:28, Новости дня

Число больных коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 182 и составляет 840 человек, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Новые случаи были зарегистрированы в 18 регионах, 136 из них врачи зарегистрировали в Москве.

Семь новых случаев заражения коронавирусом прибавилось в Свердловской области, по 5 – в Санкт-Петербурге и Пермском крае, 4 – в Якутии, также новые заболевшие были выявлены в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, Псковской, Самарской областях, Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе, Хакасии и Кемеровской области.

25 марта президент РФ Владимир Путин из-за коронавируса объявил предстоящую неделю в России нерабочей и настоятельно призвал россиян оставаться дома, чтобы не заразиться самим и не заразить окружающих. Также из-за коронавируса перенесено всеобщее голосование по поправкам к Конституции, которое было назначено на 22 апреля. 

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 26 марта ​обратился к жителям других регионов России в своем блоге и попросил их из-за коронавируса не приезжать в Москву на нерабочей неделе. Также он объявил о новых ограничениях, которые будут введены в столице.

“Семь нерабочих дней – это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19, – заметил Собянин. – Вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу”. В Москве в предстоящую неделю будут закрыты все кафе, парки и предприятия услуг, кроме продуктовых магазинов и аптек. Отдельно Собянин не рекомендовал верующим посещать московские церкви. 

Также Россия с 27 марта полностью прекратит международные регулярные и чартерные рейсы. Исключение будет сделано только для рейсов, которыми россиян вывозят на родину.

 



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