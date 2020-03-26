 

Для борьбы с фейками о коронавирусе в Следственном комитете создадут спецгруппу

26.03.2020, 12:27, Новости дня

В Следственном комитете РФ по распоряжению председателя ведомства Александра Бастрыкина создана спецгруппа по предупреждению распространения недостоверной информации о коронавирусе. Об этом говорится на сайте СКР.

По данным ведомства, группа будет мониторить интернет и мессенджеры с целью выявления фейковой информации о коронавирусной инфекции, “а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям”.

В российских регионах за распространение недостоверной информации на фоне ситуации с COVID-19 был возбужден ряд административных дел. За это действующее законодательство предполагает ответственность в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей.

Ранее в Госдуму поступил проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм, его авторы – Павел Крашенинников и спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Впоследствии Крашенинников заявил, что ко второму чтению законопроект будет дополнен санкциями за распространение недостоверных сообщений, способствующих росту панических настроений.

“По фейкам тоже [предусмотрены] штрафы и, скорее всего, наказание в виде лишения свободы. Сейчас обсуждаем. Сейчас важно конструкцию [закона] сделать”, – приводит слова Крашенинникова РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Он объявил, что следующая неделя в России будет “нерабочей с сохранением заработной платы”, как “длинные выходные”. Работать, по его словам, будут только органы власти, банки, аптеки, транспорт и другие важные для существования людей институты. Остальных россиян президент призвал оставаться дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин ​тоже обратился к жителям других регионов России и попросил их из-за коронавируса не приезжать в Москву на следующей, нерабочей неделе. “Семь нерабочих дней – это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19”, – подчеркнул Собянин. Также он объявил о новых ограничениях, которые будут из-за коронавируса введены в столице.

Число больных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 182 и составляет 840 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по предупреждению распространения вируса в стране. Новые случаи были зарегистрированы в 18 регионах, но 136 из 182 новых случаев врачи зарегистрировали в Москве.

 



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