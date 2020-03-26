Личное: Как отымели Собчак

26.03.2020, 12:25, Разное

Дарья Мороз объявила, что Собчак не уводила от неё мужа. Не было такого, говорит актриса, мы расстались с мужем задолго до того, как он залез в седло!

«Мы развелись раньше. И развод прошел цивилизованно, без выяснения отношений.

Мы с Костей с самого начала нашей совместной жизни очень разделяли семью и работу. И считали дурным тоном, если одно вдруг наползало на другое. После расставания ничего в этом смысле не изменилось. Я сыграла в нескольких его спектаклях и снялась в «Содержанках». Как работали, так и работали», — заявила Дарья.



Фото: Соцсети

Откровенно говоря, такое объяснение выглядит оправданием. Действительно, странно всё это выглядит. Дарья не снималась много лет, а тут, как только Богомолов попал под струю Ксюшади, нашлись продюсеры-деньги-спонсоры, чтобы снять «Содержанок».

Сериала, в котором появилась и забытая всеми Дарья.

И тем не менее, я Даше верю. Какие половые эмоции может вызвать бездарный режиссёр? Зайки, не дайте соврать, дали бы ему добровольно?



Фото: Соцсети

Конечно же, никаких близких отношений между супругами на момент, когда Константин взнуздал Ксюшадь, не было. Да и быть не могло.

Однако, интересен факт, что среди множества прекрасных актрис, Богомолов позвал в свой сериал бывшую.

Она и на роль-то «роковухи» вообще не подходит. Гораздо органичнее, более достоверно в ней бы смотрелась та же «прокурорша» Ковальчук.



Фото: Соцсети

И фактура, и лицо, и образ следователя, да. А Дарья — она просто потерялась со своей голой задницей в Содержанках.

Как мне кажется, вывод тут напрашивается сам собой — Собчак просто развели как последнюю дуру. Есть Бонни, есть Клайд, а есть тупая жертва-лошадь.

Нет, развод Дарьи Мороз и Константина Богомолова был оформлен официально. Но эта парочка не так проста, как кажется всем на первый взгляд. Раз любви нет, но осталось партнёрство по работе, почему бы не предположить, что ребята сознательно и вполне обдуманно развелись не сами, а развели глупую лошадь?

Богомолов залез на Собчак. Получил театр и сериал. Элитную квартиру, в которую Ксению не пускают. А пользуется всем этим — угадайте, кто? — ну конечно же, Дарья!

Ещё немного, и Богомолов, крепко встав на крыло, бросит лошадь и заведёт себе красивую молодую писечку. Или на старости лет вернётся в показанное всей стране лоно Дарьи.

Вот такие мысли у меня о глупой Ксении, которую поимел не только Костя, но и Даша.