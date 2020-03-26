Усик: Я не исключаю, что коронавирус есть, но зачем об этом так часто говорить?

26.03.2020, 12:19, Новости дня

Украинский боксер Александр Усик в эфире телеканала NewsOne сказал, что коронавирусу SARS-CoV-2 уделяют много внимания.

“Паника порождает панику, вот сейчас был гость (в эфире телеканала. – “ГОРДОН”), он прорекламировал свой канал – заходите, получайте информацию. Так вот, не заходите и не получайте информацию”, – сказал Усик.

Боксер призвал выезжать в лес и дышать свежим воздухом.

“Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь”, – добавил спортсмен.

По словам Усика, люди “забивают голову лишним”.

“Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДе, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим”, – спрашивает боксер.

Спортсмен сообщил, что карантин никак на нем не отразился.

“Я дальше продолжаю тренироваться. Я нахожусь в закрытом помещении, на режимном объекте. У меня утром, в обед и вечером тренировка. У меня свой спортивный карантин. Я просто тружусь и все”, – сказал Усик.

Боксер сказал, что не выезжает в город. “Я нахожусь в тренировочном лагере, где все есть. Маску не ношу, потому что она разносит бактерии. У меня она есть, но я больше надеваю для красоты, чтобы скрыть, что это я”, – резюмировал Усик.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 26 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 472 тыс., из них более 21 тыс. умерли, около 114 тыс. выздоровели.

Общее количество инфицированных COVID-19 в Украине достигло 156, пять человек умерли, один выздоровел.