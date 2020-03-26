Сенат США выделил $2,2 трлн на борьбу с коронавирусом, большинство американцев получат чеки на $1200

26.03.2020, 12:19, Новости дня

В ночь на 26 марта Сенат США единогласно, 96 голосами, утвердил пакет мер по стимулированию и оздоровлению экономики, разрушенной пандемией коронавируса, общая сумма инвестиций составит около $2,2 трлн. Об этом пишет The Hill.

Законопроект предусматривает помощь работающим американцам, малому бизнесу и отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии в последние недели.

Каждый житель страны с годовым доходом менее $75 тыс. получит чек на $1200, пропорционально меньшую сумму выплатят тем, чей доход составляет от $75 тыс. до $90 тыс. Ранее правительство США планировало в течение трех недель отправить взрослым американцам чеки на $1000 каждому, чтобы компенсировать их потери из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Издание отмечает, что этот пакет помощи является беспрецедентным. Максимальная сумма, которая когда-либо выделялась для предотвращения рецессии, составляла $700 млрд – это было во время финансового кризиса 2008 года.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнел сравнил меры по стимулированию экономики с чрезвычайной помощью при военном положении.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что в ходе переговоров с правительством достигнут компромисс, позволяющий “двигаться быстро”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, в США было зарегистрировано 69 197 случаев заражения коронавирусом, 1050 человек умерли.