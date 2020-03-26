ООН хочет привлечь $2 млрд на борьбу с пандемией в бедных странах. Украине планируют выделить $33 млн

26.03.2020, 12:18, Новости дня

На борьбу с пандемией коронавируса в бедных странах требуется $2 млрд. Об этом 25 марта сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует пресс-служба организации.

Во время презентации гуманитарного плана Гутерриш сказал, что если не поддержать государства, которые особо уязвимы к коронавирусу, погибнут миллионы людей.

ООН призвала правительства разных стран профинансировать представленный план.

“Правительства сейчас принимают меры по борьбе с инфекцией, справедливо считая приоритетом защиту собственного населения. Однако, как это ни печально, мы должны признать, что они не смогут защитить свой народ, если не помогут сейчас беднейшим странам”, – сказал генсек ООН.

Реализацией плана займутся учреждения ООН в сотрудничестве с международными неправительственными организациями, сообщила пресс-служба.

На помощь нуждающимся странам уже выделили $75 млн из центрального фонда ООН по чрезвычайному реагированию.

Гутерриш отметил, что в первую очередь в помощи нуждаются страны Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. В эти страны планируют доставить медицинские материалы и медикаменты для лечения коронавирусной инфекции, станции для мытья рук в лагерях для беженцев, а также провести кампании по просвещению населения.

Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 предусматривает помощь и для Украины в размере $33 млн, сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

“Речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по следующим направлениям: учреждения здравоохранения, продовольственная безопасность и товары первой необходимости, престарелые и люди с инвалидностью, полное школьное образование. Наиболее незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса”, – написал он.

❗❗До уваги ЗМІ❗❗Глобальний план гуманітарного реагування для боротьби проти COVID-19, про який сьогодні оголосив… Posted by Oleg Nikolenko on Kolmapäev, 25. märts 2020

В комментарии “Голосу Америки” Николенко уточнил, что Украина стала единственной страной Европы, которой ООН планирует выделить деньги для борьбы с COVID-19. Сначала речь шла о $20 млн, но в итоге сумму помощи для Украины увеличили до $33 млн, сказал он.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 470 тыс., из них 21 313 умерли, около 114 тыс. выздоровели.

В Украине, по информации Министерства здравоохранения, лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались.