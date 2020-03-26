Уголовное дело по драке в Чемодановке направили в суд

26.03.2020, 12:08, Новости дня

Уголовное дело против 28 жителей Пензенской области, которые участвовали в массовой драке в поселке Чемодановка, направили в суд, информирует Следственный комитет.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 28 жителей Пензенской области, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 212 (организация и участие в массовых беспорядках), а также ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, летом 2019 года группа лиц в Чемодановке, «используя малозначительный повод», совершила массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами и применением предметов, представляющих угрозу для окружающих.

«В результате противоправных действий причинены телесные повреждения различной степени тяжести чего 21 местному жителю. Один из потерпевших от полученных ранений скончался в медицинском учреждении. Кроме того, повреждено несколько автомобилей», – уточнили в СК.

Всех фигурантов по ходатайству следствия заключили под стражу.

14 июня около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию.

По делу о драке в полицию были доставлены 174 человека, арестованы 19 человек. Возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. В селе ввели запрет на продажу алкоголя.