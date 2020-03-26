В посольстве разъяснили порядок эвакуации россиян из ОАЭ

26.03.2020, 12:08, Новости дня

В посольстве РФ в Объединенных Арабских Эмиратах разъяснили порядок эвакуации россиян из этой страны.

«В целях составления оптимальных полетных планов вывозных чартерных рейсов с территории ОАЭ убедительно просим российских граждан, не имеющих возможности вернуться на Родину из-за ограничительных мер местных властей по противодействию распространению коронавируса, НЕ ПОЗДНЕЕ пятницы 27 марта с.г. сообщить Посольству РФ в ОАЭ свои данные, согласно анкете, которую необходимо заполнить на каждого члена семьи и направить вместе с копиями заграничных паспортов на электронную почту Генерального консульства РФ в Дубае [email protected]», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Там добавили, что полученные данные будут переданы в Министерство транспорта Российской Федерации для анализа и принятия оперативных мер.

«Обращаем внимание на то, что все граждане по возвращении в Российскую Федерацию должны быть готовы в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями к предстоящим обязательным карантинным ограничениям в течение 14 дней с момента въезда на территорию России», – добавили в дипмиссии.

Между тем официальный представитель авиакомпании Елена Селиванова сообщила, что лоукостер «Победа» уже сутки ждет разрешения от авиавластей ОАЭ на выполнение вывозного рейса из Дубая.

«23 часа назад самолет «Победы» должен был приземлиться во Внуково и вернуть домой наших клиентов из Дубая, но до сих пор у нас нет никакой информации о возможном разрешении от властей ОАЭ. Мы не можем быть уверенными в том, что нам ответят хотя бы сегодня, но делаем все возможное, чтобы это произошло», – передает ТАСС слова Селивановой.

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов для борьбы с распространением коронавируса. 25 марта стало известно, что авиавласти ОАЭ запретили самолету «Победы», который выполнял заранее согласованный рейс Москва –Дубай и уже находился в воздухе, совершить посадку в аэропорту Дубая. В итоге самолету пришлось вынужденно сесть в Махачкале. Разрешений на вывоз пассажиров также нет у «Аэрофлота» и Azur Air.

«Ожидаем разрешения от властей ОАЭ на совершение чартерного рейса из Дубая. Там к перевозке готовы более 300 наших пассажиров», – сообщила в пресс- секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

18 марта стало известно, что власти ОАЭ приняли решение закрыть границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян.

В среду сообщалось, что пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» не смогут вылететь из Дубая в ближайшее время, у авиакомпании нет разрешения авиавластей ОАЭ на выполнение вывозного рейса, сообщил источник, близкий к «Аэрофлоту». О похожей ситуации ранее сообщила авиакомпания «Победа».