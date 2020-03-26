В ГИБДД решили отменить штрафы за нарушение сроков регистрации авто

26.03.2020, 12:08, Новости дня

ГИБДД из-за коронавируса на время отменит санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей, заявили в ведомстве.

Об этом информирует РИА «Новости».

ГИБДД также минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг.

«Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД РФ уже направлено на места», – уточнили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

Ранее в правительстве сообщили, что в РФ не станут штрафовать за просрочку платежей по электроэнергии менее чем на три месяца во время вынужденного карантина.