 

Рассекречены флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

26.03.2020, 12:01, Новости дня

В Сети опубликовали подробности о новом флагманском смартфоне OnePlus 8.

В частности, топовая модификация гаджета получит крупный 6,78-дюймовый экран с частотой 120 Гц.  Основная камера имеет четыре модуля с главным датчиком 48 мегапикселей. Кроме того, емкость батареи составит 4510 мАч. Высокая производительность флагмана обеспечена чипом Snapdragon 865 с 8-12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами постоянной памяти.

Что касается стандартной версии OnePlus 8, то аппарат 6,55-дюймовый дисплей с частотой 90 Ггц. Аппарат получит мощный чип, подэкранный сканер отпечатков пальцев, а также тройную камеру с датчиком 48 мегапикселей. Обе новинки обладает современной операционной системой Android 10 .  



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