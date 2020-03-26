Рассекречены флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

26.03.2020, 12:01, Новости дня

В Сети опубликовали подробности о новом флагманском смартфоне OnePlus 8.

В частности, топовая модификация гаджета получит крупный 6,78-дюймовый экран с частотой 120 Гц. Основная камера имеет четыре модуля с главным датчиком 48 мегапикселей. Кроме того, емкость батареи составит 4510 мАч. Высокая производительность флагмана обеспечена чипом Snapdragon 865 с 8-12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами постоянной памяти.

Что касается стандартной версии OnePlus 8, то аппарат 6,55-дюймовый дисплей с частотой 90 Ггц. Аппарат получит мощный чип, подэкранный сканер отпечатков пальцев, а также тройную камеру с датчиком 48 мегапикселей. Обе новинки обладает современной операционной системой Android 10 .