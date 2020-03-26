 

Компания Xiaomi запатентовала защищающую от коронавируса маску

26.03.2020, 12:01, Новости дня

Китайская компания Xiaomi зарегистрировала патент на создание фирменной маске, которая может помочь в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, заявка на патент подана еще в мае прошлого года, однако лишь неделю назад разработка получила требуемое одобрение компетентных органов. Преимуществом выпущенной маски от Xiaomi является то, что здесь предусмотрен более эффективный обхват лица, за счет чего обеспечивается максимальная защита человека.

Кроме того, новинка имеет повышенную степень защиты от загрязненной окружающей среды. Вместе с тем пока модель маски является лишь частью патента, тогда как к ее выпуску до сих пор не приступили и сроки появления в продаже пока производителем не объявляются.



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