 

Модель Chevrolet Camaro получает небольшие обновления

26.03.2020, 12:01, Новости дня

Обновленная модель Chevrolet Camaro к концу нынешнего года появится в продаже.

В частности, отличием автомобиля станет яркий оттенок кузова, а также применение расширенного мультимедийного комплекса, поддерживающего системы Android Auto и Apple CarPlay. Под капотом новой модели используется 2-литровый бензиновый мотор на 275 л.с. мощности. Кроме того, покупатели смогут выбрать мощную версию с 6,2-литровым агрегатом на 455 л.с.

Кроме того, производитель анонсировал появление самой топовой модификации Camaro ZL1 с 6,2-литровым двигателем, который выдает 650 л.с. мощности. В новинке предусмотрели 10-ступенчатую коробку передач, тогда как в упрощенной модификации сохранена 6-ступенчатая трансмиссия. Минимальная цена за обновленный экземпляр Chevrolet Camaro составит 25 тысяч долларов.



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