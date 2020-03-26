Geely начала бесконтактную продажу автомобилей дронами

26.03.2020, 11:55, Новости дня

Китайский концерн придумал, как торговать автомобилями в условиях тотальной самоизоляции. Уже работающая схема полностью исключает необходимость общения покупателя с сотрудниками дилерского центра.

Новая система основана в первую очередь на механизме онлайн-продаж. Geely позволила через интернет не только выбрать автомобиль, но и укомплектовать его, полностью оплатить и даже застраховать. А основное нововведение заключается в способе доставки.

Сами автомобили готовят к отправке в дилерских центрах, где их не только оформляют, но и полностью дезинфицируют, в том числе и при помощи ионизации. Затем автомобиль перевозят к месту жительства покупателя или месту, где он работает.

А ключи от свежекупленного автомобиля отправляются автовладельцу при помощи дрона. Летательный аппарат способен доставить искомое не только до двери покупателя, но даже забросить на балкон.

Онлайн-платформу для продаж автомобилей концерн Geely запустил еще в феврале нынешнего года. По официальным данным, с ее помощью было приобретено уже более 10 тысяч машин, и еще 110 000 потенциальных покупателей отметили заинтересованность в приобретении автомобиля этой марки.

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