Мишустин назвал Лаврова гордостью России и вручил медаль ему Столыпина

26.03.2020, 11:55, Новости дня

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем министра иностранных дел Сергея Лаврова и вручил ему медаль имени П.А.Столыпина II степени. 21 марта Лаврову исполнилось 70 лет, напоминает телеканал "Россия 24".

"Большая честь работать с таким профессионалом, каким вы являетесь, которого знает и уважает весь мир", – сказал премьер-министр, обращаясь к Лаврову.

Мишустин подчеркнул, что глава МИД очень твердо и последовательно отстаивает интересы РФ на мировой арене.

"Вы гордость не только российской дипломатии, но и всей России", – подчеркнул премьер.

22 марта президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Лаврову, возглавляющего МИД с 2004 года, звание Героя Труда.