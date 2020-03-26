Число калужан, отправленных на карантин, за сутки выросло вдвое

26.03.2020, 11:55, Новости дня

Статистика по коронавирусу в Калужской области меняется в сторону увеличения. В два раза увеличилось количество калужан, остающихся на карантине дома. Накануне было 433 человека, сегодня уже 972 человека.

Как информирует ГТРК "Калуга", ещё 5 человек доставлено в обсервацию лагеря "Спутник", расположенного в Людиново. По официальным данным подтвержденных заболевших по-прежнему двое. Количество жителей региона, ожидающих в инфекционной больнице подтверждения или снятия диагноза, также увеличилось.

Статистика меняется от часа к часу. Сейчас калужские врачи ждут ответ от московских коллег, которые обрабатывают анализ одного из калужских пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, в разгар пандемии коронавируса в Калуге главный врач областной больницы Владимир Кондюков улетел в Таиланд. Россию он должен вернуться сегодня, однако, все будет зависеть от ситуации на границе. Начиная с 26 марта, Таиланд полностью закрывает въезд и ограничивает выезд из страны. Это приказ комитета по чрезвычайному положению в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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ГТРК "Калуга"