 

Число калужан, отправленных на карантин, за сутки выросло вдвое

26.03.2020, 11:55, Новости дня

Статистика по коронавирусу в Калужской области меняется в сторону увеличения. В два раза увеличилось количество калужан, остающихся на карантине дома. Накануне было 433 человека, сегодня уже 972 человека.

Как информирует ГТРК "Калуга", ещё 5 человек доставлено в обсервацию лагеря "Спутник", расположенного в Людиново. По официальным данным подтвержденных заболевших по-прежнему двое. Количество жителей региона, ожидающих в инфекционной больнице подтверждения или снятия диагноза, также увеличилось.

Статистика меняется от часа к часу. Сейчас калужские врачи ждут ответ от московских коллег, которые обрабатывают анализ одного из калужских пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, в разгар пандемии коронавируса в Калуге главный врач областной больницы Владимир Кондюков улетел в Таиланд. Россию он должен вернуться сегодня, однако, все будет зависеть от ситуации на границе. Начиная с 26 марта, Таиланд полностью закрывает въезд и ограничивает выезд из страны. Это приказ комитета по чрезвычайному положению в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Текст:

ГТРК "Калуга"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Украинского полицейского и бывшего заключенного подозревают в поджоге автомобиля журналиста “Радио Свобода”

26.02 / Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT

16.02 / 72-летний серб отправился пешком в Москву, чтобы пожать руку Путину 9 мая

11.02 / Вылечившуюся от коронавируса студентку выписали в Тюмени

14.02 / Гетманцев о налоге на Google, YouTube, Facebook: Почему мы должны отказываться от обложения сервисов, не являющихся товарами первой необходимости?

20.03 / Зеленский обратился к украинцам: Позвоните родителям и убедите их не выходить из дома

23.03 / Эдуард Лимонов был исторической личностью

26.02 / Путин озвучил требования к формулировке поправки по отчуждению территорий

19.02 / Карантин на лайнере Diamond Princess снят

25.02 / ФБР: Россия хочет видеть, как Америка «рвет себя на части»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска