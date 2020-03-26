В РФ не будут штрафовать за долги по электричеству сидящих на карантине

26.03.2020, 11:53, Новости дня

В РФ не станут штрафовать за просрочку платежей по электроэнергии менее чем на три месяца во время вынужденного карантина, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

«Мы уже выпустили постановление правительства, соответствующее, которое … обязывает сбытовые компании не взимать какие-то дополнительные штрафы и пени для потребителей, которые имеют просрочку платежа менее трех месяцев», – отметил Грабчак, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в случае, если люди уходят на вынужденный карантин и не могут заплатить за электричество, то к ним не будут применяться штрафы и пени.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Позже он подписал соответствующий указ.