Данные пользователей для входа в аккаунты WhatsApp обнаружили в открытом виде

26.03.2020, 11:53, Разное

В популярном мессенджере WhatsApp обнаружена очередная проблема с безопасностью данных пользователей. На странице WABetaInfo в социальной сети Twitter появилось сообщение о выявленных в открытом, или незашифрованном виде, кодов для доступа к аккаунтам.

В WhatsApp действует двухфакторный механизм аутентификации пользователей, что должно служить дополнительным средством обеспечения безопасности персональных данных. Однако в мессенджере снова выявили «слабое место» с кодами доступа к аккаунтам. Последние хранятся в незашифрованном виде, то есть, в формате текстовых файлов. Таким образом данные юзеров, пользующихся приложением с Android-устройств либо работающих на платформе iOS, находятся под угрозой и могут быть использованы хакерами.

Доступ к данным входа в аккаунты WhatsApp не могут получить сторонние приложения, однако выявленная уязвимость всё же грозит безопасности. Решением данной проблемы эксперты называют шифрование открытых кодов, что и рекомендовано сделать разработчикам Facebook – компании, владеющей мессенджером.

A user has recently discovered that WhatsApp stores the 2FA passcode in plain text in a file in their sandbox.

Being into the sandbox, no other apps can read that file, but there are some cases (in particular the second one) that should force to encrypt the 2FA Code. https://t.co/nmrNSGkKSU

