 

Экс-промоутера бойца ММА Александра Емельяненко разыскивают за наркотики

26.03.2020, 11:48, Новости дня

Бывший промоутер бойца ММА Александра Емельяненко Олег Раевский объявлен в розыск по делу о сбыте наркотиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении Раевского возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Он объявлен в розыск», – сообщил источник ТАСС.



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