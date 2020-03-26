Экс-промоутера бойца ММА Александра Емельяненко разыскивают за наркотики
26.03.2020, 11:48, Новости дня
Бывший промоутер бойца ММА Александра Емельяненко Олег Раевский объявлен в розыск по делу о сбыте наркотиков, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В отношении Раевского возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Он объявлен в розыск», – сообщил источник ТАСС.
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