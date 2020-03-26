Оценены шансы пилота пропавшего Су-27 выжить в открытом море

26.03.2020, 11:48, Новости дня

Экипировка летчика Су-27, который пропал в среду вечером над Черным морем, может позволить ему выжить даже после ночи в холодной воде, сообщил источник в авиационной сфере.

«Есть спасательные средства, костюм защищает при такой температуре воды. Шансы у него есть. Во всяком случае, будем надеяться», – сказал собеседник ТАСС.

Бывший командующий четвертой армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов также уверен, что у пилота есть шансы выжить.

«Если остался живой до приземления, то найдут, все будет нормально», – сказал Севостьянов.

Источник в экстренных службах уточнил, что судно «Спасатель Демидов» подошло в район, где заметили сигнал с буя упавшего в море Су-27.

«Спасатель Демидов» подошел, приступает к поискам», – сказал собеседник.

Гидрометцентр Крыма сообщил, что в зоне поиска наблюдаются порывы ветра до 17 метров в секунду, которые осложняют поиски.

«В указанном районе солнечно, но есть волнение на море, до одного-двух метров, ветер северо-восточный, 10-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду, погода неблагоприятная. Температура морской воды семь градусов», – сообщили в гидрометцентре, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии. Сигнал радиомаяка пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 зафиксировали далеко за пределами района поиска.