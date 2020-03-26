 

Оценены шансы пилота пропавшего Су-27 выжить в открытом море

26.03.2020, 11:48, Новости дня

Экипировка летчика Су-27, который пропал в среду вечером над Черным морем, может позволить ему выжить даже после ночи в холодной воде, сообщил источник в авиационной сфере.

«Есть спасательные средства, костюм защищает при такой температуре воды. Шансы у него есть. Во всяком случае, будем надеяться», – сказал собеседник ТАСС.

Бывший командующий четвертой армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов также уверен, что у пилота есть шансы выжить.

«Если остался живой до приземления, то найдут, все будет нормально», – сказал Севостьянов.

Источник в экстренных службах уточнил, что судно «Спасатель Демидов» подошло в район, где заметили сигнал с буя упавшего в море Су-27.

«Спасатель Демидов» подошел, приступает к поискам», – сказал собеседник.

Гидрометцентр Крыма сообщил, что в зоне поиска наблюдаются порывы ветра до 17 метров в секунду, которые осложняют поиски.

«В указанном районе солнечно, но есть волнение на море, до одного-двух метров, ветер северо-восточный, 10-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду, погода неблагоприятная. Температура морской воды семь градусов», – сообщили в гидрометцентре, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии. Сигнал радиомаяка пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 зафиксировали далеко за пределами района поиска.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Walmart наймет 150 тысяч сотрудников из-за повышенного спроса на товары первой необходимости

07.02 / Motorola готовит новые топовые смартфоны на Snapdragon 765

24.02 / Трамп предложил демократам расследовать «российский след» в победе Сандерса в Неваде

23.02 / Пушков оценил видеообращение украинских «вирусологов»

09.02 / В Ухане зафиксирована первая смерть гражданина США от нового коронавируса

11.02 / Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента

06.02 / Экономика: Украина и Белоруссия останутся без дешевого бензина

25.03 / Коронавирус привел Норвегию к стремительному росту безработицы

13.02 / Исследования показывают катастрофическое падение числа насекомых в мире

05.03 / Частое изменение режима сна увеличивает риск заболеваний сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска