 

Мнение: Бурная имитация (карантина)

26.03.2020, 11:42, Разное

Говоря откровенно, медицинский аспект выступления Путина от меня ускользает. Как именно нерабочая неделя остановит контакт уже заражённых с ещё здоровыми, мне неясно. Решение одно – либо вводим карантин, проводим тотальное тестирование и изолируем выявленных носителей, либо пускаем все на самотёк.

Раз карантина нет и нет тестирования, значит, перед нами самотёк, но под видом бурной имитации чего-то делания.

Неясен и механизм всеобщей выходной недели. Есть производства непрерывного цикла, есть системы жизнеобеспечения, есть торговля хотя бы в формате хлеб-соль-спички. А она получает товар (тот же хлеб) не из воздуха, его нужно произвести, транспортировать. И так далее.

В общем, хорошее выступление. Братва и народ едины, все для фронта, враг будет разбит.

Но если попытаться вникнуть в конкретику – то пока ничего не понятно. Чиновникам, кстати, тоже, видимо, непонятно. А значит – либо будут ждать циркуляра сверху с разъяснениями (когда он будет?), либо действовать по своему разумению. И неясно, что хуже.

Источник: Эль Мюрид



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