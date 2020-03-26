Мнение: Завораживающий воркспейс

26.03.2020, 11:23, Разное

У великого итальянского художника Антонелло да Мессина (известного тем, что он украл у фламандцев секрет письма масляными красками, привез его в Италию и отучил итальянцев писать темперой, что и привело к культурному всплеску), был учитель.

О нем известно крайне мало: звали его Колантонио, и он жил и работал в Неаполе примерно в 1420—1460 годах. Картин от него осталось немного, но они очаровательны.

Вот совершенно чудесная (и написанная, между прочим, маслом).



Колантонио. "Св. Иероним в своей келье". 1444. Музей Каподимонте, Италия.

Интересней всего в ней разглядывать детали.

Надо иметь в виду, что это по-русски картины подобной иконографии называют "…в келье". На Западе же пишут честно "study, cabinet". И рисуют работника умственного труда св. Иеронима, человека, который перевел, между прочим, на латынь одну толстющую книжку под названием Библия, в совершенно нормальном рабочем кабинете, какие бывали у гуманитариев той эпохи, когда жил художник, со всеми необходимыми для удобной работы вещицами.

Изучая картины с изображением святых Иеронимах в рабочих кабинетах можно понять, как выглядели продвинутые и крайне необходимые гаджеты того времени.

Жанр "натюрморт" в 15 веке, напомню, еще не изобрели (не солидно было картины на такую "чепуху" тратить), но изобретательные художники, любившие Вещи, наполняли религиозную живопись маленькими и прекрасными натюрмортиками. Вот это — чистой воды "обманка", которая в самостоятельном, отдельном виде появится намного позже.

Специалисты по медиевистике, ау, прочитите нам текст. Здесь явно написано что-то совершенно различимое для грамотных.

Интересно разглядывать ранние модификации дизайна тех везей, которыми мы пользуемся и сегодня. (Что за штука над ножжницами — не знаю).

Картина написана столь великолепно, что одно время ее приписывали ван Эйку, хотя как ее занесло в Неаполь бы в таком случае…

Напомню, что св. Иероним, по основной своей профессии, не только святой покровитель переводчиков; был у него и "офицерский чин" в католической иерархии. То бишь, кардинальский сан. Атрибутами этой должности является красная шапка, мантия, пояс (и туфельки). Но св. Иероним в полном парадном облачении на картинах появляется редко. Обычно он бросает униформу где-нибудь в углу (если дело происходит на природе, вообще в лужу может бросить). А сам в рабочем халате, рясе то есть. В общем, если видите на картине обычного монаха, а красная шляпа в углу — знайте, не простой это монах.

На этой картине очень красиво и подробно написаны завязочки с кисточками для шляпы, их редко изображают отдельно.

Это Библия, над которой он сейчас работает?

Слева спинка полукруглого кресла-трона святого. Это наследие римских времен: кажется, единственная деталь, которая показывает, что художник помнит — святой не его современник, а человек 5 века н.э. Такой трон художник мог видеть в итальянских церквях. А русским они знакомы по иконам византийской иконографии: на них сажают Марию или Иисуса.

Очевидно, и в те времена полезные книги никто не содержал в идеальном орднунге. Приятно почувствовать свое родство с великими, хотя бы в этом!

На картине, кстати, изображен сюжет из жития святого: он вытаскивает занозу из лапки своего друга-льва.

Что валяется в углу, за крупом льва?

Лицо самого святого, на фоне всех этих роскошных деталей, кстати, не так уж и интересно.

Например, вот таких деталей (а трон из слоновой кости небось, цены немалой).

А теперь откройте картинку по клику в новом окне и поползайте по ней взглядом, в поисках того, что сейчас видели на фрагментах. Это кайф!

Моя благодарность за эту фотосъемку итальянскому википедисту Sailko, настоящему подвижнику музейного фотографирования.