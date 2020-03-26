Неожиданные последствия карантина в Париже — меньше шума и чище воздух

26.03.2020, 11:31, Новости дня

Начиная с 17 марта, когда в Париже был введён режим изоляции, уровень шума и загрязнения воздуха в столице Франции стал стремительно снижаться, пишет CNEWS. По данным наблюдательных центров, из-за сокращения транспортного потока вредные выбросы в атмосферу снизились на 20-30%, а благодаря тишине в Париже снова можно услышать пение птиц, отмечает издание.



Reuters

Начиная с 17 марта, когда во Франции был введён режим изоляции, уровень шума в Париже неуклонно снижается вместе с уменьшением автомобильного трафика. По информации наблюдательного центра за уровнем шума в Парижском регионе Bruitparif Фанни Милики, «снижение уровня шума колоссальное». Измерительные приборы Bruitparif регистрируют среднесуточное снижение шума на 5—7 децибел, то есть на 66—80%.

Некоторые жители столицы, несомненно, заметили эти изменения. «Теперь мы обнаруживаем звуки, которые не привыкли слышать в Париже, такие как пение птиц», — радостно замечает Фанни Митлики.

Однако, по словам издания, дело не только в автомобильном траффике. С введением ограничительных мер уровень шума также уменьшился в районах, где раньше царила праздничная атмосфера, благодаря множеству баров и ресторанов. Как отмечает глава Bruitparif, сегодня на таких улицах почти бесшумно.

Кроме того, тишиной могут насладиться жители районов, прилегающих к стройкам, которые в данный момент остановлены, тише стало и вблизи аэропортов из-за существенного сокращения числа перелётов.

Кроме того, в столице улучшилось качество воздуха, пишет новостной ресурс. Количество оксида азота — загрязняющего вещества, тесно связанного с дорожным движением, — существенно уменьшилось, однако сельскохозяйственные работы (в особенности опрыскивание) и отопление (в частности, дровами) вместе со «специфическими погодными условиями» привело к появлению в воздухе мелких частиц в первый день изоляции, как сообщила директор наблюдательного центра за чистотой воздуха в Парижском регионе Airparif. Однако уже в среду 25 марта наблюдательный центр указал на «улучшение качества воздуха на 20—30 процентов в Парижском регионе, что стало последствием снижения более чем на 60 процентов выбросов оксида азота» за неделю с 16 по 20 марта по сравнению с тем же месяцем в другие годы.

Как отмечается в статье, в отсутствие режима изоляции Парижский регион наверняка бы достиг в марте пика загрязнения воздуха, как обычно в этом месяце. Как подчёркивает организация, «за 40 лет измерений Airparif подобное ни разу не происходило в таких объёмах и на столь многих участках измерения».

«В этом, к сожалению, драматичном контексте, эти цифры подтверждают то, что мы говорим с 2014 года: главный источник загрязнения — это автомобильное движение», — замечает заместитель мэра Парижа по вопросам климата, воды и каналов Селия Блауэль.

Хотя оценка качества воды в Сене будет готова не раньше, чем через несколько недель, Блауэль уже указывает на «значительное сокращение речного движения». Большинство туристических судов больше не ходят, остались только кое-какие грузовые перевозки.

Помимо этого, Селия Блауэль отмечает «явное снижение светового загрязнения» в столице в последние дни: «Вывески магазинов и некоторые рекламные объявления погасли или перестали светиться». Эти огни часто критикуют за то, что они мешают нормальному функционированию циклов сна городских жителей.

«Загрязнение воздуха, шумовое и световое загрязнение пагубно сказываются на здоровье парижан, а также на биоразнообразии и окружающей среде. Мы сможем задуматься об этом и извлечь уроки на будущее», — уверена заместитель мэра.