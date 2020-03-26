«Пожар» коронавируса в мире будет «тушить» Китай, но и РФ не прочь присоединиться

26.03.2020, 11:31, Новости дня

Всего несколько недель назад сложно было себе представить, что Китай и РФ будут так хорошо использовать вирус в своих геостратегических интересах, и то, насколько слабым в этой ситуации окажется Запад, пишет бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль. В своей статье для издания Rzeczpospolita он называет происходящее поворотом истории, в котором китайцы спасут весь мир от коронавируса.



Reuters

Поразительно то, насколько сильно вирус вносит разлад в международные отношения. Первая трещина появилась в отношениях США и Китая. Соединённые Штаты обвинили Китай в сокрытии фактов эпидемии, в преследовании врачей, сообщавших о ней, и в дальнейшей попытке обвинить американцев. Фактически представитель Министерства иностранных дел Китая попытался публично переложить ответственность за вспышку коронавируса на США, пишет в своей статье для издания Rzeczpospolita бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

«Для американцев особенно болезненным является то, что Китай эффективно использует тот факт, что в то время, когда эпидемия достигает пика заражения в европейских странах, а также набирает темпы в США, в китайской провинции Ухань, где всё начиналось, она подходит к концу. Это, в свою очередь, позволяет китайскому правительству играть совершенно неожиданную роль: не того, кто несёт ответственность за задержки в информации о масштабе и характере вируса, а пожарного, который тушит пожар», — объясняет автор.

В статье бывший замминистра отмечает, что президент Трамп оказался в плачевном положении, так как ещё не знает, сколько жизней в США унесёт этот вирус. При этом он прекрасно понимает, что ему будут предъявлены обвинения в политической наивности. Когда несколько недель назад он говорил о своей уверенности в достоверности информации об эпидемии, которую Си Цзиньпин предоставил ему, разведка США била тревогу: новый коронавирус обладает исключительной способностью распространения и влечёт за собой более серьёзные последствия, нежели можно было предполагать.

«Сегодня президент Трамп начинает свой путь в неизвестность — на данном этапе сложно сказать, какое влияние окажет вирус на США, как ограничения будут восприняты американцами, сколько будет летальных исходов и как это всё повлияет на ход избирательной кампании, которая пройдёт через несколько месяцев и в которой он будет участвовать», — разъясняет Павел Коваль.

В рамках превентивных мер американская дипломатия стала отказываться от китайской трактовки событий, а президент США демонстративно назвал вирус китайским. «Однако этого недостаточно для впечатляющего информационного наступления в отношении Китайской Народной Республики», — уверен он. Теперь китайцы могут позволить себе демонстративным образом отправлять во многие страны мира, включая союзников США, маски и респираторы. Конечно, в значительной степени за эту помощь придётся заплатить, но умелые китайские СМИ в состоянии представить её бесплатной. Беспомощные чиновники в Европе, под давлением общественного мнения, просят о помощи и публично благодарят за неё. «Король политики — это восприятие, и после нескольких месяцев эпидемии восприятие будет таковым, что «только китайская помощь в состоянии спасти нас», — уверяет он.

В статье Павел Коваль также обращает внимание на то, что к игре за роль хорошего героя эпидемии также присоединилась и Россия. Стремясь к отмене санкций ЕС за аннексию Крыма*, она использует демонстративную помощь в адрес итальянцев в своей политической игре. Автор называет этот факт курьёзным, так как, будучи самой большой страной в мире, РФ только ещё предстоит столкнуться с призраком разгулявшейся эпидемии.

«Всего несколько недель назад сложно было себе представить, что Китай и РФ будут так хорошо использовать вирус в своих интересах, более того, сложно было представить и то, насколько слабым окажется Запад. Если кто-то хочет увидеть, как выглядит настоящий поворот истории, — то он выглядит именно так», — резюмирует в своей статье для издания Rzeczpospolita бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).