Минобороны обещало построить 16 инфекционных центров до 15 мая

26.03.2020, 11:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в четверг обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров.

«Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании правительства России.

Выступивший на заседании министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти объекты планируется возвести в два этапа и завершить эту работу до 15 мая.

«Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая – завершить строительство оставшихся восьми центров», – проинформировал министр.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.