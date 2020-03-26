Ученые выяснили возможность распространения коронавируса через слезы

26.03.2020, 11:30, Разное

Основным источником распространения SARS-CoV-2 является близкий контакт с заболевшим человеком, когда он чихает или кашляет. Насколько безопасна его слезная жидкость, выясняли исследователи Сингапура.

Специалисты National University Hospital после проведенного тестирования считают такой путь инфицирования маловероятным. Однако небольшое количество обследованных пациентов, а их было всего лишь 17 человек, не позволяет исключить его полностью. Исследование биоматериала проходило в течение всего времени протекания заболевания от появления первых симптомов до полного выздоровления, что занимало в среднем 20 дней. Использовался один из наиболее точных методов анализа в настоящее время — полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией — ОТ-ПЦР. Его применяют для обнаружения молекул РНК вируса. Кроме того, ведущий автор исследования Иван Сеа в качестве контрольной проверки изучал образцы слизи из горла и носа этих больных. SARS-CoV-2, заполнивший их, вместе с тем не затронул выделения из глаз. Косвенным подтверждением предполагаемой низкой вероятности такого способа распространения коронавируса является незначительное количество больных, у которых наблюдались проявления конъюктивита — в пределах 1-3%.

Тем не менее, исследователи не отрицают риск заражения при непосредственном попадании в глаза инфицированной жидкости. Возникает он и в случае прикосновения к ним «грязными» руками. Настойчивый совет медиков избавляться от привычки тереть глаза или касаться лица является актуальным, как и необходимость частого мытья рук. SARS-CoV-2, оставшийся на поверхности поручней в транспорте, дверных ручках, монетах и других поверхностях, инфицирует слизистую, в том числе и глаз, предупреждает ridus.ru.