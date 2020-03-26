“Штамп в паспорте особо ничего не значил”: Настя Каменских рассказала о страсти с Потапом

26.03.2020, 11:30, Разное

Украинская поп- и R’n’B-певица, актриса, ведущая Настя Каменских пояснила о страсти в браке с Потапом. В интервью «Каравану историй» NK призналась, что штамп в паспорте для исполнителей особо ничего не значил.

32-летняя певица Настя Каменских, которая долгое время скрывала свой роман с украинским продюсером, автором и исполнителем песен, режиссёром, сценаристом, композитором и телеведущим Алексеем Потапенко, сообщила, что они с Потапом любили друг друга как до штампа в паспорте, так и после. «Мы оберегали нашу любовь и решили открыть чувства, чтобы порадовать поклонников, которые так этого ждали», – пояснила судья украинского вокального шоу «Х-Фактор».

По словам Каменских, из-за плотных рабочих графиков супруги вынуждены ненадолго расставаться, поэтому они очень ценят время, проведенное вместе. После свадьбы страсть между NK и Потапом никуда не пропала. Пара часто устраивает романтические свидания и не может насытиться друг другом. Певец может приехать к супруге на съемку, чтобы просто подарить ей букет цветов, погулять немного в парке или вместе пообедать.

Отметим, что Настя Каменских и Алексей Потапенко сыграли свадьбу в мае 2019 года. Однако официальная регистрация брака исполнителей, которую они скрывали от общественности, состоялась гораздо раньше.