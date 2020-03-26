Экс-президент футбольного клуба “Витесс” умер от коронавируса

26.03.2020, 11:25, Разное

Бывший президент нидерландского футбольного клуба “Витесс” Кес Баккер скончался в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщает “Газета.ру”.

В минувшую субботу, 21 марта, Баккер был доставлен в больницу с симптомами пневмонии. Как отмечает “Москва 24”, мужчина также страдал от рака легких.

Напомним, что Кес Баккер работал с футбольным клубом “Витесс” с 2003 года. В 2017-м команда впервые выиграла Кубок Нидерландов.