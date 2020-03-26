Датские ученые предупредили об опасности самолечения коронавируса

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26.03.2020, 11:17, Разное

Датские исследователи предупредили всех граждан об опасности самолечения коронавируса парацетамолом. Данный препарат имеет ряд побочных эффектов и принимать его не следует без рекомендации лечащего врача.
Повышенная температура вынуждает многих людей активно пить лекарственные средства и, в частности, парацетамол. Такие действия совершенно никак не сказываются на здоровье граждан, которые не болеют COVID-19. В случае, когда вирус уже в организме и именно он провоцирует повышение температуры, парацетамол может оказать негативное влияние. Речь идёт о ситуациях, когда пациент не может самостоятельно принимать таблетки и ему вводят раствор внутривенно. В этом случае кровяное давление может снизиться до критических значений, пишет интернет-издание «Слово и Дело».

Аналогичные результаты получили исследователи, которые решили проверить действие парацетамола на лабораторных мышах, заражённых коронавирусом. У всех подопытных, после введения препарата, заметно снизилось кровяное давление. Учёные сообщили, что всё дело в печени, которая при таком поступлении лекарства не участвует в процессе метаболизма и поэтому давление может упасть до 30 мм рт.ст., пишет информационный портал New Inform.



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