Сенат США одобрил пакет антикризисной помощи объемом 2,2 триллиона долларов

26.03.2020, 11:16, Новости дня

Американский Сенат одобрил беспрецедентный пакет антикризисной экономической помощи объемом 2,2 триллиона долларов, которая пойдет бизнесу, работникам и системам здравоохранения, затронутым пандемией коронавируса.

Законопроект был поддержан единогласно, несмотря на опасения обеих сторон, что предложенные меры чересчур масштабны или, наоборот, недостаточно масштабны.

Голосованию предшествовали несколько дней переговоров на фоне общенационального кризиса, с которым Вашингтон ранее не сталкивался.

880-страничный документ стал самым крупным законопроектом об экономической помощи в истории США.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл выглядел мрачным и уставшим, когда объявлял голосование. Позднее он распустил сенаторов из Вашингтона до 20 апреля, но пообещал вновь созвать их в случае необходимости.

«Перед нами находится законопроект, который носит исторический характер, поскольку он должен ответить на исторический кризис, – заявил лидер демократического меньшинства Чак Шумер. – Наша система здравоохранения не готова к уходу за больными. Наши рабочие остались без работы. Наш бизнес не может вести бизнес. Наши заводы простаивают. Шестеренки американской экономики остановились».

Пакет направлен на оказание помощи экономике, сползающей как минимум в рецессию, и стране, которая столкнулась с мрачными потерями от инфекции, убившей около 20 тысяч человек во всем мире.

Отвечая на вопрос, как долго будет помощь поддерживать экономику на плаву, министр финансов Стивен Мнучин заявил: «Мы рассчитываем на три месяца. Надеюсь, мы решим эту проблему до истечения трех месяцев».

Масштабный пакет включает фонд в размере 500 миллиардов долларов, которые пойдут на поддержку наиболее пострадавших отраслей, а также сравнимый объем выплат до 3 тысяч долларов миллионам американских семей.

Он также предусматривает выделение дополнительных 100 миллиардов долларов больницам и другим медицинским учреждениям, которые остро нуждаются в медицинском оборудовании, а также серьезно расширяет выплаты по безработице, чтобы помочь заболевшим коронавирусом работникам или уволенным во время кризиса.

Пакет направлен на вливание денег в экономику в попытке ослабить воздействие усиливающейся эпидемии коронавируса, которым в США заразились более 68500 человек, из которых более тысячи человек уже умерли.

Только Китай и Италия опережают США по числу инфицированных, и ВОЗ предупредила, что США, судя по всему, становятся следующим эпицентром глобальной пандемии.

Несколько республиканских сенаторов настаивали на внесении поправки, устанавливающей, что выплаты по безработице уволенным работникам не должны превышать их зарплату на работе.

Но поправка, которая изменила бы положение о безработице, провалилась перед тем, как Сенат одобрил законопроект в целом.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер объявил, что палата проголосует по законопроекту стоимостью 2 триллиона долларов в пятницу, и что заседание начнется в 9 утра.

«Мы ожидаем, что законопроект будет принят "с голоса"», – сказал он.

Президент Дональд Трамп пообещал, что подпишет закон, как только он будет положен ему на стол.

«Я подпишу его немедленно», – заявил Трамп журналистам в среду.