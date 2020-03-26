Анджелина Джоли и ее старший сын Мэддокс воссоединились благодаря коронавирусу

26.03.2020, 11:16, Разное

Все больше стран постепенно закрывают свои границы, и авиасообщение между ними сходит на нет. Из-за этого многие семьи не могут воссоединиться – например, новость о пандемии застала Антонио Бандераса на съемках в Мадриде, тогда как его возлюбленная Николь Кэмпел осталась в Женеве с дочерью и отцом. Но подобной трагичной ситуации удалось избежать Анджелине Джоли и их с Брэдом Питтом приемному сыну Мэддоксу.

Американское издание People со ссылкой на свои источники сообщило, что Мэддокс на днях вернулся из Южной Кореи в Лос-Анджелес и воссоединился с семьей – приемной матерью, а также братьями и сестрами: 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними близнецами – Ноксом и Вивьен. Известно, что он не забросит учебу и продолжит осваивать дисциплины – в том числе изучать корейский и русский языки – удаленно. Возможно, приезд Мэддокса поднимет настроение его матери и сестрам Шайло и Захаре, которые недавно перенесли операции. В середине марта Анджелина рассказала, что последние два месяца она провела с дочерьми в больнице.

Напомним, 18-летний Мэддокс летом прошлого года поступил в университет Енсе и уже в сентябре улетел в Южную Корею учиться. Актриса тяжело переживала разлуку с сыном и во время гастрольного мирового тура своего нового фильма “Малефисента: Владычица тьмы” она не преминула встретиться с сыном в Токио.

Анджелина и Мэддокс в университете

На фоне этой новости стало известно, что Анджелина Джоли перечислила 1 миллион долларов на счета благотворительной организации No Kid Hungry, которая помогает детям с питанием. В отличие от других мировых серебрити, которые жертвуют кровные на борьбу с коронавирусом, актриса посчитала несправедливым обделять одну из самых уязвимых групп населения. Напомним, из-за пандемии многие учебные заведения, в том числе и в США, перешли на удаленное обучение и дети из неблагополучных семей перестали получать льготное питание.

Также Джоли пожертвовала некоторую сумму Агентству ООН по делам беженцев и школам в Камбодже, Афганистане, Кении и Намибии в условиях пандемии, чтобы они не прекращали свою работу в это непростое время.

Ранее Джорджо Армани выкупил рекламные полосы в 60 итальянских газетах для публикации благодарного письма в адрес медработников и пожертвовал 1,25 миллионов евро на борьбу с коронавирусом, а глава Apple Тим Кук пообещал пожертвовать штату миллион медицинских масок. Роман Абрамович предоставил для проживания отель при стадионе “Челси” в Лондоне врачам, борющимся с коронавирусом, а футболист Криштиану Роналду переоборудовал свои гостиницы в Испании под больницы для зараженных. Илон Маск закупил в Китае 1225 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и передал их больницам Калифорнии.

Анджелина Джоли с детьми