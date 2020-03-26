Уборка дома и игра на фортепиано: Ева Мендес показала, чем занимается с детьми на карантине

26.03.2020, 11:16, Разное

Информация о новых зараженных COVID-19 появляется каждый день, что не может не пугать. Быстро шагающий по планете коронавирус заставил всех сидеть дома, причем независимо от статуса. Самоизолироваться пришлось и звездам. Знаменитости, которые привыкли к насыщенному графику, поездкам по миру, блеску софитов, красным дорожкам и постоянному общению с людьми, сейчас страдают от нехватки внимания со стороны поклонников. Теперь они соревнуются в остроумии в своих блогах в Instagram – все ради лайков и комментариев.

46-летняя актриса с дочками – Эсмеральдой и Амадой

Пока Шэрон Стоун рисует картины, ее коллега по творческому цеху – Ева Мендес – взялась за уборку дома. На время карантина им с Райаном Гослингом, по-видимому, пришлось отказаться от услуг няней и горничных.

Пока сложно хоть что-то успевать, особенно общаться с поклонниками в Instagram, ведь на мне двое детей в такое трудное время, – пожаловалась звезда в своем аккаунте в соцсетях.

Ева затеяла уборку во время самоизоляции. Ну и как истинная мировая знаменитость, не могла не заснять это на видео и не поделиться им с подписчиками: протировать окна Ева решила в летнем платье с цитрусовым принтом и глубоким декольте. Все это завораживающее действие происходит под музыку – на пианино играет 5-летняя дочка Амада, младший ребенок Мендес и Гослинга. Да, я мою окна. Да, на фоне играет 5-летний ребенок. Да, это мой натуральный цвет волос. Надеюсь, вы все в порядке. Поделитесь, пожалуйста, советами, чем занять детей в такое время. Всем посылаю лучи добра и любви.

В общем, если вы сидите дома в карантине с детьми, не отчаивайтесь: помните, вы и Ева Мендес, которую многие считают одной из самых сексуальных актрис двухтысячных, в одинаковом положении. И даже Райан Гослинг не спасает ее от скучающих дочерей во время самоизоляции.