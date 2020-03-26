 

Уборка дома и игра на фортепиано: Ева Мендес показала, чем занимается с детьми на карантине

26.03.2020, 11:16, Разное

Информация о новых зараженных COVID-19 появляется каждый день, что не может не пугать. Быстро шагающий по планете коронавирус заставил всех сидеть дома, причем независимо от статуса. Самоизолироваться пришлось и звездам. Знаменитости, которые привыкли к насыщенному графику, поездкам по миру, блеску софитов, красным дорожкам и постоянному общению с людьми, сейчас страдают от нехватки внимания со стороны поклонников. Теперь они соревнуются в остроумии в своих блогах в Instagram – все ради лайков и комментариев.  

46-летняя актриса с дочками – Эсмеральдой и Амадой 

Пока Шэрон Стоун рисует картины, ее коллега по творческому цеху – Ева Мендес – взялась за уборку дома. На время карантина им с Райаном Гослингом, по-видимому, пришлось отказаться от услуг няней и горничных.

Пока сложно хоть что-то успевать, особенно общаться с поклонниками в Instagram, ведь на мне двое детей в такое трудное время,  – пожаловалась звезда в своем аккаунте в соцсетях. 

 

Ева затеяла уборку во время самоизоляции. Ну и как истинная мировая знаменитость, не могла не заснять это на видео и не поделиться им с подписчиками: протировать окна Ева решила в летнем платье с цитрусовым принтом и глубоким декольте. Все это завораживающее действие происходит под музыку – на пианино играет 5-летняя дочка Амада, младший ребенок Мендес и Гослинга.  Да, я мою окна. Да, на фоне играет 5-летний ребенок. Да, это мой натуральный цвет волос. Надеюсь, вы все в порядке. Поделитесь, пожалуйста, советами, чем занять детей в такое время. Всем посылаю лучи добра и любви.

 

В общем, если вы сидите дома в карантине с детьми, не отчаивайтесь: помните, вы и Ева Мендес, которую многие считают одной из самых сексуальных актрис двухтысячных, в одинаковом положении. И даже Райан Гослинг не спасает ее от скучающих дочерей во время самоизоляции. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Наука: Каждый лишний час работы приносит болезни и страдание

20.02 / Юрий Антонов вспомнил о своей первой возлюбленной: «Тогда я ещё не понимал, что такое любовь»

05.02 / Разгром печенегов: конец истории знаменитых кочевников

20.03 / Кирилл Серебренников, полтора года просидевший под домашним арестом, дал 10 советов, как пережить самоизоляцию

20.03 / Как мне удалось приоткрыть границу

14.03 / В Петербурге автомобилист сбил свою бывшую жену

26.02 / Что произошло за ночь 26 февраля

19.02 / Названы самые опасные мобильные приложения

04.03 / В Японии коронавирус отправил на больничные койки 1000 человек

22.02 / Мнение: Иран. Эпидемия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска