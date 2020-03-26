Мэр Москвы Сергей Собянин попросил не приезжать в столицу из регионов во время нерабочей недели: будет закрыто все

26.03.2020, 11:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин ​обратился к жителям других регионов России в своем блоге и попросил их из-за коронавируса не приезжать в Москву на следующей, нерабочей неделе. Также он объявил о новых ограничениях, которые будут из-за коронавируса введены в столице.

“Вчера президент обратился к народу с посланием о проблемах, связанных с коронавирусом. Он объявил о предстоящей нерабочей неделе и призвал всех побыть дома. Семь нерабочих дней – это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19, – заметил Собянин. – Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу”.

По словам мэра, с 28 марта по 5 апреля в Москве:

приостановят свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания – за исключением обслуживания навынос.

будут закрыты все магазины за исключением продуктовых и аптек,

будут закрыты парки и места гуляний: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, Царицыно, Коломенское, Зарядье, Сокольники и Кусково.

закрыты предприятия сферы услуг, например, парикмахерски.

Исключение – медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, услуги в сфере социального обслуживания, транспорт, банки и страховые компании, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги. Все они по-прежнему будут доступны, – пообещал мэр.

“Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов”, – подчеркнул он.

Также на нерабочую неделю в Москве будет временно отменен бесплатный проезд для пенсионеров и других льготников.

“Введенные ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но, поверьте, они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших”, – подчеркнул мэр.

Число умерших от COVID-19 в мире по состоянию на 26 марта превысило 21 тысячу человек (7,5 тысячи человек в Италии, 3,6 тысячи в Испании, 3,1 тысячи – в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение нового вируса). Всего в мире зарегистрированы 471,5 тысячи случаев инфицирования COVID-19. В России заболели более 650 человек, большая часть из них – в Москве.