 

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил не приезжать в столицу из регионов во время нерабочей недели: будет закрыто все

26.03.2020, 11:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин ​обратился к жителям других регионов России в своем блоге и попросил их из-за коронавируса не приезжать в Москву на следующей, нерабочей неделе. Также он объявил о новых ограничениях, которые будут из-за коронавируса введены в столице.

“Вчера президент обратился к народу с посланием о проблемах, связанных с коронавирусом. Он объявил о предстоящей нерабочей неделе и призвал всех побыть дома. Семь нерабочих дней – это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19, – заметил Собянин. – Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу”. 

 

По словам мэра, с 28 марта по 5 апреля в Москве:

приостановят свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания – за исключением обслуживания навынос. 
будут закрыты все магазины за исключением продуктовых и аптек, 
будут закрыты парки и места гуляний: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, Царицыно, Коломенское, Зарядье, Сокольники и Кусково.
закрыты предприятия сферы услуг, например, парикмахерски.
Исключение – медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, услуги в сфере социального обслуживания, транспорт, банки и страховые компании, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги. Все они по-прежнему будут доступны, – пообещал мэр. 

“Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов”, – подчеркнул он. 

 

Также на нерабочую неделю в Москве будет временно отменен бесплатный проезд для пенсионеров и других льготников.

“Введенные ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но, поверьте, они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших”, – подчеркнул мэр. 

Число умерших от COVID-19 в мире по состоянию на 26 марта превысило 21 тысячу человек (7,5 тысячи человек в Италии, 3,6 тысячи в Испании, 3,1 тысячи – в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение нового вируса). Всего в мире зарегистрированы 471,5 тысячи случаев инфицирования COVID-19. В России заболели более 650 человек, большая часть из них – в Москве. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Совладелец SkyUp: Самолет, который привез эвакуированных из Уханя, пройдет специальную санитарную обработку

02.02 / В Китае достроили первую больницу для пациентов с новым коронавирусом

04.02 / Группа веганов-активистов подверглась атаке взбешенного англичанина. Видео

17.02 / Таксист приютил 100-летнюю блокадницу, которая лишилась крыши из-за обмана

15.02 / В Таганроге обнаженная женщина бегала по улицам и купалась в лужах. Видео

07.02 / Американцы поставили властям в пример эвакуацию россиян из Уханя

05.02 / В мире: Как Москва отреагирует на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

04.02 / Автор украинского учебника по истории заявил, что специально использовал мем с Киану Ривзом

19.02 / ФСБ задержала членов международной экстремистской организации в Москве

20.02 / Зарплата Зеленского за месяц составила 28 тысяч гривен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска