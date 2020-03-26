Умер народный артист РФ Юрий Кукес

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26.03.2020, 11:16, Новости дня

Народный артист России, председатель правления «Гильдии артистов циркового искусства» Юрий Кукес скончался на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил Росгосцирк.

«Руководство, профком Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что вчера на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался народный артист РФ Юрий Кукес», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Весь коллектив Росгосцирка выражают искренние соболезнования родным и близким Кукеса. «В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте», – отмечается в сообщении.

Кукес – потомственный артист цирка, более 50 лет посвятил работе в цирковой индустрии. Он долгое время работал в Японии, был награждения медалью Императора Японии как лучший артист года за достижения в области искусства. Последние годы возглавлял театр «Уголок дедушки Дурова», с 2014 года был председателем правления «Гильдии артистов циркового искусства».



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