Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

26.03.2020, 11:14, Новости дня

Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, пишет официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

26-летний хоккеист сдал положительный допинг-тест 2 ноября, в крови спортсмена был обнаружен бензоилекгонин – метаболит кокаина.

Запрещенное вещество хоккеист использовал во внесоревновательный период, и это не было связано с улучшением спортивных показателей. Нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным.

Дисквалификация будет действовать со 2 ноября 2019 года по 2 февраля 2021 года. Спортсмен не будет подавать апелляцию на это решение.