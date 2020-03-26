 

Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

26.03.2020, 11:14, Новости дня

Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, пишет официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

26-летний хоккеист сдал положительный допинг-тест 2 ноября, в крови спортсмена был обнаружен бензоилекгонин – метаболит кокаина.

Запрещенное вещество хоккеист использовал во внесоревновательный период, и это не было связано с улучшением спортивных показателей. Нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным.

Дисквалификация будет действовать со 2 ноября 2019 года по 2 февраля 2021 года. Спортсмен не будет подавать апелляцию на это решение.



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