В Украине зафиксировано 156 случаев COVID-19
26.03.2020, 11:14, Новости дня
На 10.00 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Зафиксировано пять летальных случаев, один человек выздоровел.
Центр привел данные по регионам:
Винницкая область – 1 случай
Волынская область – 2;
Донецкая область – 1;
Днепропетровская область – 2;
Запорожская область – 7;
Житомирская область – 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных);
Киев – 34;
Киевская область – 24;
Львовская область – 2;
Луганская область – 1;
Одесская область – 4;
Тернопольская область – 15 (1 летальный);
Херсонская область – 1;
Черновицкая область – 42 (1 летальный);
Черкасская область – 2.
Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1000 образцов, сказано в сообщении.
Підтверджено 156 випадків COVID-19(станом на 10:00, 26 березня)За результатами досліджень вірусологічної…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 26. märts 2020
По официальным данным на 10.00 25 марта в Украине насчитывалось 113 случаев коронавирусной инфекции. Вечером 25 марта было известно о 145 случаях.
Кабинет Министров Украины 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет