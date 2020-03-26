 

В Украине зафиксировано 156 случаев COVID-19

26.03.2020, 11:14, Новости дня

На 10.00 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Зафиксировано пять летальных случаев, один человек выздоровел.

Центр привел данные по регионам:

Винницкая область – 1 случай

Волынская область – 2;

Донецкая область – 1;

Днепропетровская область – 2;

Запорожская область – 7;

Житомирская область – 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных);

Киев – 34;

Киевская область – 24;

Львовская область – 2;

Луганская область – 1;

Одесская область – 4;

Тернопольская область – 15 (1 летальный);

Херсонская область – 1;

Черновицкая область – 42 (1 летальный);

Черкасская область – 2.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1000 образцов, сказано в сообщении.

Підтверджено 156 випадків COVID-19(станом на 10:00, 26 березня)За результатами досліджень вірусологічної…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 26. märts 2020

По официальным данным на 10.00 25 марта в Украине насчитывалось 113 случаев коронавирусной инфекции. Вечером 25 марта было известно о 145 случаях.

Кабинет Министров Украины 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Гаджеты: Новая уязвимость Android связана с Bluetooth

18.03 / Богословская: Коронавирус не отнимет работу у атлетов и спортивных журналистов

05.02 / Невыплата зарплаты может перейти в разряд тяжких преступлений

09.02 / Стало известно о новых базах США в нефтеносных районах Сирии

14.02 / Генерал ФСБ потратил служебные миллионы на жилые комплексы вместо погранзастав

10.03 / В Италии отменили все внутренние спортивные соревнования до 3 апреля, футбольный чемпионат могут не доиграть

08.02 / Хозяева бросили котенка в аэропорту, чтобы не платить за его перелет

15.02 / Europe 1 – падение цен на нефть из-за коронавируса привело добытчиков «чёрного золота» в замешательство

08.02 / Две туристки пострадали на горнолыжном курорте в Шерегеше

26.02 / Ученые обнаружили, почему сладкие напитки опасны для сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска