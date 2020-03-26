Число зараженных коронавирусом в России достигло 840 человек
26.03.2020, 11:11, Новости дня
За сутки заболевших инфекцией стало больше на 182.
В России за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 182 человек, сообщил оперативный штаб. Общее число выявленных случаев достигло 840 человек в 56 регионах страны.
Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Москве — у 136 человек. Всего в городе вирус обнаружили у 546 человек.
Кроме того, в оперативном штабе подтвердили первые две смерти от коронавирусной инфекции в Москве: у пациентов 88 и 73 лет. Всего с начала эпидемии от COVID-19 излечились 38 человек.
Ранее президент Владимир Путин объявил, что девять дней с 28 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими с сохранением зарплаты. Работать в объявленные сроки продолжат медицинские учреждения, магазины, аптеки, банки, транспорт и органы власти. Длинные выходные нужны, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в стране, сказал Путин. Он призвал россиян поберечь близких, проявить дисциплину и ответственность и «самое главное — побыть дома».
Официально: За последние сутки в России зарегистрировано 182 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – в 18 регионах. Распределение по субъектам:
1. Москва 136
2. Свердловская область 7
3. Санкт-Петербург 5
4. Пермский край 5
5. Республика Саха (Якутия) 4
6. Ставропольский край 3
7. Республика Татарстан 3
8. Челябинская область 3
9. Красноярский край 3
10. Псковская область 2
11. Самарская область 2
12. Ханты-Мансийский АО 2
13. Республика Бурятия 2
14. Республика Хакасия 1
15. Кемеровская область 1
16. Новосибирская область 1
17. Томская область 1
18. Хабаровский край 1
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