«Трудно найти золотую середину»: эксперты оценили меры, предложенные президентом в борьбе с пандемией

26.03.2020, 11:11, Новости дня

Обращение Владимира Путина призвано сбить панику и переломить ситуацию с эпидемией коронавируса

Озвученные главой государства в своем обращении к нации меры борьбы с коронавирусной инфекцией и поддержкой населения в сложившейся ситуации призваны переломить ситуацию. Между тем, некоторые эксперты полагают, что озвученные меры – далеко не окончательные. Вполне возможно, что России уже в ближайшее время придется пойти по пути ужесточения карантинного режима.

В своем обращении Владимир Путин указал на то, что «мы видим, как скоро развивается ситуация с коронавирусом в мире, под ударом вся мировая экономика». По его словам, России удается сдерживать инфекцию, однако полностью заблокировать ее просто невозможно. По словам Путина, не следует надеяться на наше русское «авось» – по этой причине пришла пора принимать меры, которые поддержат семьи, бизнес и безработных.

В своем обращении Путин назвал дополнительные шаги для обеспечения социальной защиты и сохранения доходов и рабочих мест. Их оказалось несколько.

Так, все пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев продляются автоматически, без лишних хождений по инстанциям.

Владимир Путин призвал не надеяться на авось

Кроме того, в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, выплатят дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Другая новация касается больничных листов. Сегодня их рассчитывают, исходя из стажа работника и его зарплаты, что, по словам президента, является несправедливым. По этой причине Путин предложил установить норму: не менее одного МРОТ (12 130 рублей) в месяц. Пока это будет действовать до конца текущего года, а затем правительство примет решение с учетом ситуации.

Другая мера связана с кредитами. Поэтому Путин рекомендовал предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Он пояснил, что если человек попал в сложную жизненную ситуацию и его месячный доход сократился более чем на треть, то он сможет временно приостановить обслуживание долга и пролонгировать его. При этом никаких штрафных санкций ему не грозит.

Обещал глава государства оказать поддержку и бизнесу – в первую очередь, малому и среднему. Им предоставят отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие полгода. При этом для микропредприятий предусмотрена еще отсрочка по страховым взносам в социальные фонды, как и по банковским кредитам. Также в два раза, с 30 до 15 процентов, снизят страховые взносы для занятых в малых и средних предприятиях.

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Наш президент зависит от общественного, поэтому как воспринимает глава государства общественный запрос, так он и действует, заявил «Блокноту» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

« Жесткие ограничения неизбежно сказались бы на экономике страны, которая и так вошла в зону турбулентности. Поэтому выбран консервативный вариант. Предлагаемые меры вполне разумны, но лично мне не хватает полной сопричастности к происходящему со стороны самых богатых людей страны. Думаю, что именно на них надо было повесить основную нагрузку. Государство помогало им, пришло время помочь государству. В то же время для малого и среднего бизнеса решение властей может стать фатальным. Тут стоило перенять опыт других стран. Например, отсрочку по выплате налогов можно было бы заменить из полной отменой на период пандемии. Многие компании будут платить зарплату сотрудникам и, например, аренду за этот период, но не смогут полноценно зарабатывать из-за простоя, ибо сотрудники не будут исполнять свои обязанности посредством систем удаленного доступа. А для кого-то удаленный доступ – тоже не решение», – пояснил Калачев.

По его словам, механизмы реальной компенсации не предложены. «Обложение доходов от вкладов для обеспеченных станет стимулом снимать деньги. Куда эти деньги пойдут? В акции и облигации? Очень сомневаюсь. Есть реальный риск раскрутки инфляции. Но в любом случае надо было что-то делать. И очень трудно найти золотую середину между карантинными мерами и сохранением условий для дальнейшего развития. Единственное, что точно не вызывает вопросов – перенос голосования по поправкам в Конституцию», – отметил собеседник «Блокнота».

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Он подчеркнул, что коллеги позитивно оценивают вероятный эффект от мер, предложенных президентом: «Я в числе скептиков. Хорошо или нет, но мало. Местами выглядит как перекладывание ответственности. Спасение утопающих предложено в основном проводить самим утопающим и за их счет. Похоже, что версталось в спешке. Но лучше что-то, чем ничего. Лучше поздно, чем никогда. Главное, что паниковать страна будет начинать постепенно. Карантин неизбежно влияет на экономику всех стран, прибегших к жестким мерам. Потому и меры поддержки населения, малого и среднего бизнеса должны быть реально ощутимы. В России пока ограничились полумерами. Остальное покажет время».

Из выступления президента в первую очередь осталось не понятно, какой стратегии будет придерживаться российская власть – либо это жесткие ограничения на передвижения граждан, либо мягкие меры, которые практикуются еще в ряде стран, заявил «Блокноту» политолог Алексей Шабуров.

«Объявление выходной недели автоматически не предполагает обязательной самоизоляции. Так что есть риск, что ушедшие на выходные люди массово поедут или пойдут куда-то. Возможно, дополнительные ограничения будут приняты на уровне регионов или правительства, а президент решил не ассоциировать себя с запретами. Тем не менее, с точки зрения экономики длинные выходные кажутся не вполне оправданными. Оптимальным был бы перевод максимально возможного числа работников на дистанционную работу. Это позволило бы занять людей и вместе с тем не терять доходы работодателям», – сказал эксперт.

Меры по поддержке бизнеса, предложенные президентом, будут полезны, признал он. Но если ситуация будет развиваться в худшую сторону, могут потребоваться еще какие-то новые меры, считает Шабуров

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«Самый спорный момент – это налог на проценты по вкладам от миллиона рублей. Пока не понятно, даст ли это какой-то ощутимый доход в бюджет, но однозначно ударит по среднему классу и усилит контроль государства за банковскими счетами россиян. Что касается переноса даты всероссийского голосования, то это решение видится абсолютно правильным», – заявил Шабуров.

Одним хотелось бы, чтобы предложенные президентом меры были более «щедрыми», другим – чтобы более жесткими, пояснил «Блокноту» генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

«Первые хотят, чтобы налоги и платежи не только отсрочить, но вообще простили, чтобы пособия выплачивали не только семьям с маленькими детьми, но всем (и не три месяца, а как минимум до конца года, и в десять раз больше). И чтобы зарплату за следующую неделю всем платило государство. Вторые хотели бы услышать про карантин, про запрет гражданам покидать свои дома, про реальные наказания для тех, кто создает угрозу распространения эпидемии. А пока что в соцсетях активно обсуждают, куда лучше поехать отдыхать на следующей неделе, и кто кому в этом составит кампанию», – пояснил Смирнов.