В Москве на электроподстанции произошел взрыв
26.03.2020, 11:09, Разное
В Москве на электроподстанции, расположенной по Хорошевскому шоссе, произошел взрыв. О произошедшем рассказали представители экстренных служб.
Хлопок произошел в админздании Ваганьковской подстанции. Причины ЧП не известны. Как пишет ПолитЭксперт, на месте работают спасатели, они эвакуировали сотрудников электроподстанции из помещений здания. Начаты спецработы.
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