 

В Москве на электроподстанции произошел взрыв

26.03.2020, 11:09, Разное

В Москве на электроподстанции, расположенной по Хорошевскому шоссе, произошел взрыв. О произошедшем рассказали представители экстренных служб.

Хлопок произошел в админздании Ваганьковской подстанции. Причины ЧП не известны. Как пишет ПолитЭксперт, на месте работают спасатели, они эвакуировали сотрудников электроподстанции из помещений здания. Начаты спецработы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Учёные впервые зафиксировали на Марсе сейсмическую активность

17.03 / Катя Лель обвинила экс-продюсера в срыве ее карьеры

15.03 / Мнение: Сдохнуть назло Путину!

17.02 / Участник “Дом-2” Илья Яббаров рассказал про беременность Анастасии Голд

16.02 / Устроивший стрельбу в Калининграде скончался в больнице

07.02 / В России создали новую механическую бесступенчатую трансмиссию

18.03 / Мнение: Просто друг для нее

06.02 / Мнение: Боевики оставляют Саракиб

25.03 / Скандалы: Управделами президента не хватило залов в Шереметьево

15.03 / Мнение: Кривая игра какая-то

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска