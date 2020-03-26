В Москве на электроподстанции произошел взрыв

26.03.2020, 11:09, Разное

В Москве на электроподстанции, расположенной по Хорошевскому шоссе, произошел взрыв. О произошедшем рассказали представители экстренных служб.

Хлопок произошел в админздании Ваганьковской подстанции. Причины ЧП не известны. Как пишет ПолитЭксперт, на месте работают спасатели, они эвакуировали сотрудников электроподстанции из помещений здания. Начаты спецработы.