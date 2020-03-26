Поклонники заметили на лице Виктории Бони пятна и прыщики

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26.03.2020, 11:09, Разное

Поклонники Виктории Бони заметили на фото дефекты кожи её лица. На фото отчетливо видны пятна и прыщики.
Первоначальной версией было увлечение загаром. Однако селебрити заверила фанатов, что не является завсегдатаем соляриев. О причинах появления прыщиков и пятен на лбу Виктория Боня не стала высказываться. Известно, что самой распространенной из них является гормональная перестройка организма. Провоцирует появление акне также неправильное питание, аллергия и многие другие факторы. Даже распущенные волосы, которые постоянно касаются чувствительной кожи лица, или невнимательный выбор косметики. Возникновение кожных проблем может быть связано и с частыми стрессами, которые неизбежны в нынешних условиях пандемии коронавируса.

Поклонники не пытаются что-либо советовать бывшей звезде «Дом-2» Виктории Боне. Многие смотрели её видео-курс, посвященный правильному уходу за своей внешностью.



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