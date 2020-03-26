Названа причина запрета иностранцам владеть землей в Крыму

26.03.2020, 11:08, Новости дня

«Путин действует не ситуационно, это плановое решение. Такова международная практика», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя указ президента РФ о запрете иностранцам владеть землей на территории Крыма, Астраханской и Калининградской областей.

«Президент действует не ситуационно, это плановое решение. Оно основано на анализе инфраструктурных проектов, которые готовятся к реализации в данных регионах. Такой запрет необходим, чтобы реализовывать проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов», – рассказал политолог Марат Баширов.

Он отметил, что запрет на владение землей иностранцами – это общая международная практика. «Для нас Крым, Калининградская и Астраханская области – это территории, обеспечивающие новые транспортные коридоры. Исходя из соображений безопасности, а также экономической целесообразности, вводится запрет. При этом он не распространяется на уже имеющиеся права иностранных граждан. Это значит, что никакой экспроприации, национализации земли не будет», – отметил эксперт.

Баширов отдельно отметил важность Астраханской области как района пересечения транспортных магистралей.

«В 2018 году был подписан международный договор между странами, имеющими выход к Каспийскому морю – Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией, Туркменистаном. Астраханская область как раз находится в дельте Волги на выходе в Каспий. Конвенция регулирует различные вопросы относительно добычи газа, нефти, рыбных ресурсов. Одно из положений договора касается транспортной магистрали. Это тот самый Шелковый путь, который связывает Китай, Туркменистан, Казахстан и Иран. Вот почему запрет распространяется на этот регион», – сказал политолог.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на территории Крыма, Астраханской и Калининградской областей России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 18 марта 2014 года, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.