 

В США идеальный универсал ВАЗ-2102 продали за 1,4 млн рублей

26.03.2020, 10:55, Новости дня

На аукционе eBay в США продали редкий экземпляр отечественного экземпляра ВАЗ-2102.

Данный автомобиль в настоящее время находится в штате Массачусетс. Нынешнему владельцу потребовалось заплатить порядка 18,2 тысяч долларов за данный экземпляр. Автомобиль относится к 1978 году выпуска и был изначально поставлен на американский рынок из Волгоградской области. Общий пробег ВАЗ-2102 составляет 27,9 тысяч километров, что придает ему большую ценность.

В комплекте с транспортным средством также поставляется оригинальная аптечка и набор инструментов. Напомним, советский универсал имеет 1,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 64 л.с., а также четырехступенчатую коробку передач. Всего выпущено около 667 тысяч экземпляров модели ВАЗ-2102.



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