Опубликован рендеры модели Porsche Taycan

26.03.2020, 10:55, Новости дня

В Сети продемонстрировали очередную серию рендерных снимков, посвященных немецкому электрокару Porsche Taycan.

Данный автомобиль пока предложен исключительно в формате седана, однако авторы рендеров посчитали возможным предложить новинку в виде полноценного пикапа. Именно такой тип кузова в последнее время становится актуальным у многих зарубежных брендов, занимающихся выпуском автомобильной техники.

Предложенный рендер Porsche Taycan показывает 4-лучевую головную оптику и зауженные задние фонари. Таким образом, модификация пикапа на базе электрокара имеет множество схожих элементов с актуальным поколением кроссовера Cayenne. Пока производитель не анонсировал работы в отношении такой модели.