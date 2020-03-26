Опубликован рендеры модели Porsche Taycan

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26.03.2020, 10:55, Новости дня

В Сети продемонстрировали очередную серию рендерных снимков, посвященных немецкому электрокару Porsche Taycan.

Данный автомобиль пока предложен исключительно в формате седана, однако авторы рендеров посчитали возможным предложить новинку в виде полноценного пикапа. Именно такой тип кузова в последнее время становится актуальным у многих зарубежных брендов, занимающихся выпуском автомобильной техники.

Предложенный рендер Porsche Taycan показывает 4-лучевую головную оптику и зауженные задние фонари. Таким образом, модификация пикапа на базе электрокара имеет множество схожих элементов с актуальным поколением кроссовера Cayenne. Пока производитель не анонсировал работы в отношении такой модели.



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