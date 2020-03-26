Парки, рестораны, магазины: Москва и Подмосковье поставлены на паузу

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26.03.2020, 9:54, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении дополнительных ограничительных мер в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

В частности, с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливается работа ресторанов, кафе и столовых, парикмахерских, бань и спа-центры. Кроме того, обязаны будут закрыться все магазины — исключение сделано только для аптек и продовольственных.

Также закрываются для посещения крупнейшие московские парки: музей-заповедник "Царицыно", "Коломенское", "Сокольники", парк "Зарядье", усадьба "Кусково", ВДНХ и парк Горького.

Кроме того, мэр Москвы призвал верующих отказаться от посещения религиозных объектов, а жителям других регионов посоветовал отказаться от поездок в столицу.

"Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека", — написал мэр на своем сайте.

При этом он указал, что данные меры совершенно необходимы, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших.



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