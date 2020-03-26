 

Кадеты не смогут принять участие в Параде Победы в Воронеже

26.03.2020, 10:54, Новости дня

Воронежские кадеты не смогут принять участие в Параде Победы. Это связано с угрозой коронавируса. В пешей колонне должны были идти почти 3 тысячи человек. Теперь число участников сократят на 500 человек.

Первыми из строя выбыли юнармейцы, сообщают "Вести Воронеж". Даже, если угроза вирусной инфекции пойдет на спад, подготовить кадетов к выходу на Парад просто не успеют.

Тем временем, подготовка к юбилейному Параду идет активно. На аэродроме Балтимор уже начались сводные репетиции. Горожане смогут посмотреть генеральные прогоны утром 2 и 5 мая. Они будут проходить на центральной площади Воронежа, а 7 мая финальная репетиция состоится на аэродроме.

Заместитель начальника военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Александр Нагалин отметил: "Мы обратились к национальным командованиям государств бывших республик Советского Союза, которые вместе со всеми отражали агрессию в годы Великой Отечественной войны. И получили положительное заключение на участие в Параде. Значит, участвовать у нас будет девять государств".

Текст:

ГТРК "Воронеж"



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