Спецгруппа СКР выловит все фейки о коронавирусе в интернете

26.03.2020, 10:54, Новости дня

В Следственном комитете создали рабочую группу для обнаружения в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России. Об этом заявил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, специальная группа займется работой по обнаружению в интернете, в том числе во всех мессенджерах фейковой информации о числе заболевших COVID-19 в России, способствующей паническим настроениям.

По факту обнаружения ложных данных будет даваться уголовно-правовая оценка, согласно законодательству РФ.